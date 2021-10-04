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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: عوامل الطقس أحد أسباب تدهور البشرة ..فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن عوامل الطقس سبب من أسباب تدهور البشرة ، وعدم النضارة، والتصبغات.

 

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها لـ برنامج "ست الستات"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" من تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن كريم بينكي يتماشى مع جميع أنواع البشرة، لذلك حقق نجاحا كبيرة بين السيدات.

 

وأكدت " أبو السعود "، أن كريم بينكي لا يترك أثرا للقشور على الوجه، ويحتوي على مادة " السليسين " التي تساعد على اتمام تلك العملية.

 

وتابعت " أبو السعود"، أن كريم بينكي أثبت نجاحه بسبب قدرته على حل مشكلات البشرة ، بفضل مكوناته الطبيعية.

 

وطرحت شركة ميرتى، 5  أنواع من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عالى لاحتوائها على زيت زيتون، زبدة الشيا وذلك لجميع أنواع البشرة وعلاج التصبغات.

دينا أبو السعود دينا أبو السعود خبيرة التجميل تدهور البشرة كريم بينكي توك شو البشرة

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