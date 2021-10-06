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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

إيليت شاكيد
إيليت شاكيد

في موقف صادم  رفضت وزيرة الداخلية الاسرائلية إيليت شاكيد ذات اصول عربية مقابلة الرئيس الفلسطيني ابو مازن والذي قدم لها دعوة للنقاش عبر وفد من حزب ميرتس استقبله في مقر الرئاسة برام الله .

وزيرة داخلية اسرائيل ترفض مقابل ابو مازن 

 

قابلت وزير الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد دعوة قال موقع عبري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وجهها لها للقائه برد صادم.

وقالت شاكيد في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: «لن ألتقي مع منكر المحرقة (الهولوكوست)، الذي يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في لاهاي ويدفع الأموال لقاتلي اليهود، تصبحون على خير».

وكان الصحفي الإسرائيلي بموقع «واللا» باراك رافيد قال في وقت سابق من مساء الأحد، إن الرئيس الفلسطيني دعا شاكيد إلى لقائه عبر وفد من حزب ميرتس استقبله في مقر الرئاسة برام الله.

من هي ايليت شاكيد

 

ولدت شاكيد لأب يعمل محاسبا وهو عراقي غادر بغداد في خمسينيات القرن العشرين إلى إسرائيل عبر إيران، أما والدتها فيهودية من الأشكناز وكانت تعطي دروسا بالتوراة ، وهي متخرجة ببكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من جامعة تل أبيب، وخدمت بالجيش الإسرائيلي كمدربة للمشاة في لواء جولاني، وعملت لاحقا في مجال الهاي تيك، ومتزوجة من الطيار الحربي اوفير شاكيد، وأم منه لابنين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول وزيرة الداخلية الاسرائلية ايليت شاكيد من خلال الفيديوجراف التالي.

إيليت شاكيد أيليت شاكيد ابو مازن عربية

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