نهاد أبوالقمصان تشيد بتولي مشيرة خطاب رئاسة القومي لحقوق الإنسان

قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشيرة خطاب على المستوي المهني تملك خبرة كبيرة على المستوى الدولي، مؤكدة أنها شاركت في معارك شرسة من أجل قانون الطفل وحقوق الطفل .

وأضافت “أبو القمصان”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تولي مشيرة خطاب للمجلس القومي لحقوق الإنسان شيء مبشر جدا، مؤكدة أن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة جادة في تحقيق منظومة حقوق الشعب.

وأوضحت أن مشيرة خطاب الآن في أمريكا وستعود قريبا إلي أرض الوطن؛ من أجل تحقيق آمال المجلس القومي لحقوق الإنسان.