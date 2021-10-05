أفضل مقشر طبيعي للبشرات العادية والمختلطة والجافة والدهنية

إذا كنت تبحثين عن أفضل مقشر طبيعي للبشرة، تقدم خبيرة التجميل منى رزق أفضل مقشر طبيعي للبشرة.

وأوضحت خبيرة التجميل من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التقشير وصنفرة الوجه تستخدم مرة على الأقل خلال الأسبوع، فأي نوع مقشر كالتالي له فوائد عظيمة للبشرة بجميع أنواعها( الدهنية - الجافة - العادية أو المختلطة)

ماسك صنفرة للبشرة الجافة

اخلطي 1/2 كوب من زيت جوز الهند، كما يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز أيضاً، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من السكر واخلطيهم معًا جيدًا.



بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، فيزيد ذلك من قدرات المقشر لتنظيف البشرة.



قومي باستخدام المقشر لفرك الوجه بعد تنظيفه جيداً، بعد ذلك، يشطف بالماء البارد.

ماسك صنفرة للبشرة الدهنية

قومي بخلط ملعقة من دقيق الشوفان بالقليل من الماء لتحصلي على عجينة متجانسة ثم افركي وجهك بها.



استخدمي هذه الصنفرة مرة كل أسبوع وستحصلين على بشرة مذهلة فعلا.

ماسك صنفرة للبشرة العادية أو المختلطة

امزجي ملعقة من السكر مع ملعقة من القهوة، وأضيفي إليهما ملعقة من الماء حتى يتكون لديك مزيج متماسك، ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق مع بعض التدليك في أول دقيقتين، واغسلي وجهك بالماء البارد، ولاحظي الفرق في نعومة وبياض بشرتك من أول مرة .