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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة أفغانستان لدى الولايات المتحدة: أشعر بالذنب بسبب نساء بلادي

حركة طالبان
حركة طالبان

أكدت سفيرة أفغانستان لدى الولايات المتحدة، عديلة زار، أنها تشعر بالذنب؛ لأنها شجعت النساء الأفغانيات، على الإيمان بمستقبل جديد، وعلى العمل معها في الحكومة، وعلى البقاء في أفغانستان.

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ورفضت السفيرة عديلة راز، الاعتراف بحركة "طالبان" أو ترك منصبها، وقالت إنها لا تزال تعتبر نفسها سفيرة لبلدها، وقد أبقت السفارة مفتوحة، مع طاقم عمل كامل، ويرفع على المبنى علم أفغانستان ثلاثي الألوان، بدلا من علم "طالبان" الأبيض والأسود.

 

وشددت على ثقتها تماما بالشعب الأمريكي، وهي "ممتنة للغاية للتضحيات التي قدمها الجيش والمدنيون الأمريكيون على مدار العشرين عاما الماضية" في بلدها، منتقدة أداء الحكومة السابقة معتبرة أنها "فشلت على عدة مستويات".

 

وأضافت: "قوات الأمن الأفغانية اعتمدت بشكل كبير على الخبرة الفنية والدعم الجوي للولايات المتحدة، وانهارت بعد الانسحاب، بعد 20 عاما من التمويل والتدريب".

الولايات المتحدة طالبان أفغانستان النساء الأفغانيات الحكومة السابقة

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