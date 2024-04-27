حقق 7 تريليونات دولار على مستوي العالم.. خبير: الاقتصاد الرقمي الأقوى عالميا

الاقتصاد الرقمي هو الأصل و الفكر و الأبداع ويحقق أرقام كبيرة

قال الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، إن الاقتصاد الرقمي مصطلح ظهر مع ظهور تكنولوجيا المعلومات، مضيفا وبدأ يتطور ويحقق أرقام كبيرة من خلال ثلاث محاور أساسية، الأعمال الإلكترونية والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية.

وأضاف عطية، ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الاقتصاد الرقمي يوجد به 6 عوامل، مضيفا أن أهمها الذكاء الاصطناعي و الواقع الافتراضي والأمن السيبراني و الاقتصاد التشاركي .

أكد إستشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن يوجد الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي، مضيفا أن الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد القائم على العقل البشري معتمدا في ذلك على تكنولوجيا المعلومات ينتج بها منتوجات يمكن تباع أو تستأجر.

ولفت أن الاقتصاد الرقمي هو الأصل والفكر والإبداع في عمل منصات معينة يستفيد بها المجتمع من أجل تطوير وزيادة رفاهية المجتمع، مضيفا أن الاقتصاد الرقمي حقق 7 تريليونات دولار علي مستوى العالم وهذا رقم ضخم.