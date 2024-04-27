دور الأمن السيبراني في حماية البيانات.. خبير يوضح

أكد الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن الاقتصاد الرقمي مصطلح ظهر مؤخرًا مع انتشار تكنولوجيا المعلومات.



واضاف عطية خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الرقمي بدأ يتطور ويحقق أرقاما وعوائد كبيرة.



وأوضح الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن ذلك يكون من خلال الأعمال الإلكترونية مثل الأجهزة البرمجية وثانيا البنية التحية سواء الإنترنت أو الاتصالات وأخيرا التجارة الإلكترونية.



وأشار إلى أن الأمن السيبراني من إيجابيات التحول الرقمي لأنه يحمي عملية تداول البيانات والمعلومات، لأنه في ظل تشابك التعاملات والمنصات كان لا بد من وسيلة لتأمين البيانات.

