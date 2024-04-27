الصحة الفلسطينية : جميع مواطني قطاع غزة حياتهم في خطر لهذا السبب

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن جميع مواطني قطاع غزة يتناولون مياها غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر.

وأرجعت صحة غزة، في بيان لها، ذلك إلى توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب و عدم سماح الاحتلال بإدخال مادة الكلور أو أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب من خلال الكلورة.

وكانت وزارة الصحة قالت في - التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 204 على قطاع غزة - إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

واختتمت تقريرها بإعلان ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

