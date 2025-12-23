تحرك برلماني لمواجهة السلوكيات الخطيرة والتعديات على السكك الحديدية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، مختلف الأجهزة التنفيذية، وفي مقدمتها المحافظون وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية التي تمر بها خطوط ومحطات السكك الحديدية، بضرورة دعم جهود وزارة النقل لمواجهة الممارسات الخطرة التي يرتكبها بعض المواطنين، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة مرفق السكك الحديدية وأرواح المواطنين.

وأوضح زين الدين أن هذه السلوكيات السلبية تتنوع بين اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، ما يؤدي إلى حوادث مرورية مميتة، فضلًا عن إقامة معابر غير قانونية على شريط السكك الحديدية، وهو ما يعرض المارة وحركة التشغيل للخطر. كما أشار إلى خطورة شد فرامل الهواء أثناء سير القطار، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة الركاب وتسببه في أعطال فنية جسيمة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إلقاء القمامة والمخلفات على القضبان قد يؤدي إلى تعطيل مسار القطارات وحدوث حوادث غير متوقعة، إلى جانب ركوب القطارات من أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أعلى العربات أو الوقوف بين الفواصل، وهي ممارسات خطيرة تعرض حياة المواطنين للموت المحقق.

كما حذر من ظاهرة قذف القطارات بالحجارة، خاصة من قبل الأطفال، لما تسببه من إصابات بالغة بين الركاب والسائقين وتهديد لحياة الجميع.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، في سؤال برلماني وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن الخطة الشاملة التي تتبناها الحكومة لمواجهة هذه السلوكيات الخطرة المنتشرة على خطوط السكك الحديدية، مثل العبور من أماكن غير مخصصة، ورشق القطارات بالحجارة، والتواجد العشوائي على القضبان، متسائلًا عن أسباب استمرار هذه الظواهر رغم تكرار الحوادث وسقوط ضحايا.

كما طرح تساؤلات حول مدى وجود قصور في التنسيق بين وزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية، ودور المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إزالة التعديات على حرم السكك الحديدية، ولماذا لا يتم تفعيل هذا الدور بحسم حتى الآن.

واستفسر أيضًا عن مراجعة منظومة التأمين والمراقبة على المزلقانات غير الشرعية وخطوط القطارات، وعدد المزلقانات التي تم تطويرها أو إغلاقها خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن خطط التوعية المجتمعية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية، لتوعية المواطنين بخطورة هذه السلوكيات على أرواحهم وعلى مرفق حيوي يخدم ملايين المصريين.

وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بعدد من المقترحات للقضاء على هذه السلوكيات السلبية، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة ضد المتعدين على خطوط السكك الحديدية، وفرض غرامات فورية وحاسمة على المخالفين، مع إحالة المتسببين في الحوادث إلى النيابة العامة.

كما دعا إلى تعزيز تأمين خطوط السكك الحديدية من خلال إنشاء أسوار وحواجز خرسانية في المناطق الأكثر خطورة، وزيادة أعداد كاميرات المراقبة وأفراد الأمن، خاصة في النقاط الساخنة. وطالب بالقضاء على المزلقانات العشوائية عبر غلق غير الشرعي منها، وإنشاء كباري وأنفاق بديلة للمشاة والمركبات في القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحميل المحافظين مسؤولية مباشرة عن أي تعديات تقع داخل نطاق محافظاتهم، مع تنفيذ حملات إزالة فورية بالتنسيق مع الشرطة، إلى جانب إطلاق حملات توعية وإعلام مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإدخال مفاهيم السلامة المرورية وسلامة السكك الحديدية في المناهج الدراسية، والاستعانة برجال الدين وقادة الرأي المحليين للمساهمة في تغيير السلوك المجتمعي وحماية أرواح المواطنين.