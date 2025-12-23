قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
برلمان

غرامة 100 جنيه حال ارتكابك هذه الأفعال| احذرها

أميرة خلف

فرض قانون العقوبات غرامة مالية لمرتكبي الجرائم المهددة للسلامة العامة، والتي من شأنها أن تُعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، حتى وإن لم ينتج عنها أضرار مباشرة، وذلك لردع السلوكيات غير المسئولة.


قانون العقوبات نص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة، وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

قانون العقوبات غرامة مالية عقوبة غرامة عملات ورقية

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

شوبير

شوبير يشيد بدور النيابة العامة في كشف حقيقة وفاة يوسف محمد

إمام عاشور

مهيب عبد الهادي يعلق على تبديل "إمام عاشور" في مباراة زيمبابوي

محمد صلاح

إسلام صادق يتغنى بصلاح بعد فوز مصر على زيمبابوي

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

