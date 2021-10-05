عاجل
أول تحرك من البرلمان بعد أزمة تعطل فيس بوك ومنصاته.. نواب: العالم تأثر كثيرا بغياب مواقع التواصل.. مطالب لشركات الاتصالات بإبلاغ عملائها فور وقوع أى عطل.. وإطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمانها ورشة لنشر الوعي بالحضارة المصرية.. أزياء مصر القديمة في بيت السناري بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي رئيس مجلس نواب كازخستان لبحث التعاون العلمي رئيس فيورنتينا يعلن رفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| هل تم اختراق بيانات مستخدمي فيسبوك خلال العطل؟.. مصر والسعودية توقعان بروتوكول تنفيذ مشروع الربط الكهربائي

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عيار 21 يسجل 773 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 -10-2021


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 5 -10-2021.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 5- 10-2021


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار  واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 5- 10-2021، والتي جاءت كالتالي:


خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب"


وأوضح خبير في تقنية المعلومات ، خلال مداخلة هاتفية لـ قناة " العربية " ، أن سبب العطل الرئيسي هو مشكلة في السيرفرات ، والتي سببها محاولات " مارك " لدمج بيانات التطبيقات الثلاثة ، وتحويلهم لشبكة واحدة كبيرة ، يمكن لأي شخص يتعامل مع أي منها للتواصل مع مستخدمين على تطبيقات أخرى .


خبير معلوماتي يكشف سبب العطل المفاجئ لـ فيسبوك وواتساب وإنستجرام ويطرح برامج بديلة 
ونفى وليد حجاج خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يكون هذا العطل بسبب اختراق بعض "الهاكرز"، قائلاً: "ملهاش علاقة .. كده كده البيانات بتاعت الفيسبوك بتتسرب من خلال الابلكيشن ذاته، حيث يقوم بجمع البيانات واستخدامها بشكل أو بآخر".


هل تم اختراق بيانات مستخدمي " فيسبوك " خلال العطل؟ خبير يكشف


وأشار " حجاج " إلى أنه لابد وأن يكون هناك بدائل للواتساب ، حتى لا تتعطل عملية تسيير أعمال في حالة العطل .


أون لاين ولا حضور.. التعليم العالي تكشف أخر خطط الوزارة للعام الجديد


قال الدكتور هشام فاروق ، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي ، إن مفهوم " التعليم الهجين " عبارة عن الخلط بين الحضور بالجامعات ، والتعلم عبر الانترنت ، وذلك لعدم فقدان التواصل بين الطلاب والمعلمين .


الملك سلمان: مصر والسعودية لهما أحلام وتطلعات واحدة ونسعى كفريق لتحقيقها


قال الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، إن مصر والسعودية جانب واحد، ودولة واحدة، معقباً: "لنا أحلام واحدة، ولنا تطلعات واحدة، ولنا تاريخ واحد، ولنا استهدافات واحدة".


بالصور.. مصر والسعودية توقعان بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي


كانت مصر والسعودية وقعتا اتفاقا للتعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012، ومن أبرز نقاطه ما يلي:
الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة


عرضت فضائية إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد أن الرئيس السيسي يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبدالناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.


الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تتلقى بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب أمام جامعة القاهرة


عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفاد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب أمام مبنى إحدى الكليات داخل حرم فى جامعة القاهرة.

 

خبير معلومات اخبار التوك شو سعر الدولار التعليم الذهب في مصر اليوم الربط الكهربائي العملات الأجنبية والعربية اسعار الذهب اليوم فيسبوك أسعار العملات جمال عبدالناصر جامعة القاهرة الكهرباء القوات المسلحة

ترشيحاتنا

نزلة السمان قبلة ومملكة عشاق ركوب الخيل في مصر.. صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

احترس.. طعام شهير يخفض الكوليسترول ويقلل خصوبة الرجال

افتتاح أولى دورات القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام

إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية بالأهرامات ونقل أهالي نزلة السمان الى حدائق أكتوبر

الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو.. خطوات التقديم والشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ