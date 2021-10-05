أخبار التوك شو| هل تم اختراق بيانات مستخدمي فيسبوك خلال العطل؟.. مصر والسعودية توقعان بروتوكول تنفيذ مشروع الربط الكهربائي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عيار 21 يسجل 773 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 -10-2021



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 5 -10-2021.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 5- 10-2021



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 5- 10-2021، والتي جاءت كالتالي:



خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب"



وأوضح خبير في تقنية المعلومات ، خلال مداخلة هاتفية لـ قناة " العربية " ، أن سبب العطل الرئيسي هو مشكلة في السيرفرات ، والتي سببها محاولات " مارك " لدمج بيانات التطبيقات الثلاثة ، وتحويلهم لشبكة واحدة كبيرة ، يمكن لأي شخص يتعامل مع أي منها للتواصل مع مستخدمين على تطبيقات أخرى .



خبير معلوماتي يكشف سبب العطل المفاجئ لـ فيسبوك وواتساب وإنستجرام ويطرح برامج بديلة

ونفى وليد حجاج خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يكون هذا العطل بسبب اختراق بعض "الهاكرز"، قائلاً: "ملهاش علاقة .. كده كده البيانات بتاعت الفيسبوك بتتسرب من خلال الابلكيشن ذاته، حيث يقوم بجمع البيانات واستخدامها بشكل أو بآخر".



هل تم اختراق بيانات مستخدمي " فيسبوك " خلال العطل؟ خبير يكشف



وأشار " حجاج " إلى أنه لابد وأن يكون هناك بدائل للواتساب ، حتى لا تتعطل عملية تسيير أعمال في حالة العطل .



أون لاين ولا حضور.. التعليم العالي تكشف أخر خطط الوزارة للعام الجديد



قال الدكتور هشام فاروق ، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي ، إن مفهوم " التعليم الهجين " عبارة عن الخلط بين الحضور بالجامعات ، والتعلم عبر الانترنت ، وذلك لعدم فقدان التواصل بين الطلاب والمعلمين .



الملك سلمان: مصر والسعودية لهما أحلام وتطلعات واحدة ونسعى كفريق لتحقيقها



قال الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، إن مصر والسعودية جانب واحد، ودولة واحدة، معقباً: "لنا أحلام واحدة، ولنا تطلعات واحدة، ولنا تاريخ واحد، ولنا استهدافات واحدة".



بالصور.. مصر والسعودية توقعان بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي



كانت مصر والسعودية وقعتا اتفاقا للتعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012، ومن أبرز نقاطه ما يلي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة



عرضت فضائية إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد أن الرئيس السيسي يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبدالناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.



الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تتلقى بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب أمام جامعة القاهرة



عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفاد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب أمام مبنى إحدى الكليات داخل حرم فى جامعة القاهرة.