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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف خبير في تقنية المعلومات ، محمد عادل ، عن أسباب تعطل خدمات " فيسبوك " و " واتساب " ، و انستجرام " ، بشكل مفاجئ بالأمس .

وأوضح خبير في تقنية المعلومات ، خلال مداخلة هاتفية لـ قناة " العربية " ، أن سبب العطل الرئيسي هو مشكلة في السيرفرات ، والتي سببها محاولات " مارك " لدمج بيانات التطبيقات الثلاثة ، وتحويلهم لشبكة واحدة كبيرة ، يمكن لأي شخص يتعامل مع أي منها للتواصل مع مستخدمين على تطبيقات أخرى .

وتابع : مش لازم المستخدم يبقا عنده حسابين على التطبيقين ، ستصبح شبكة واحدة كبيرة وتعمل بـ حساب واحد فقط .

 
وعادت منصات التواصل الاجتماعي الأشهر فى العالم ماسنجر وانستجرام وواتسآب، بعد انقطاع دام لساعات متواصلة بسبب عطل مفاجئ، عزل المليارات حول العالم تماماً عن بعضهم البعض.

كما أصاب العطل أيضاً تطبيق سيجنال الشهير للمراسلات الفورية و انضمامه للقائمة، كذلك منصة “سناب شات”، وحتي منصة" تيك توك" واجه المستخدمون صعوبة فى تسجيل الدخول إليها.

وحدث هبوط ضخم فى أسهم شركة فيسبوك عقب أزمة الانقطاع المفاجئ، حيث أظهر مؤشر ناسداك  NASDAQ انخفاضا تاريخيا في أسهم فيسبوك التي انخفضت في دقائق معدودة إلى 5.50 % أمريكي ليصبح سعر السهم 323.71 دولار أمريكي.

خبير فيسبوك قناة العربية توك شو واتساب

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