سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 5- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 5- 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.32 جنيه للبيع و 18.12 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للبيع و 21.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.28 جنيه للبيع و 49.24 جنيه للشراء.