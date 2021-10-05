محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وشباب مديرية الشباب والرياضة والمواطنين.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار و عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس و مشاعر الحضور وتعزز من روح الإنتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

وأكد محافظ الشرقية أن يوم السادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث سطرت القوات المسلحة المصرية بدماء أبطالها ملحمه وطنية لإسترداد الأرض ورفع علم مصر خفاقاً على أرض سيناء ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقدم كل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد .

وأرسل المحافظ تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية و تظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً في وجه المتآمرين وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة .

وصافح محافظ الشرقية الحضور مقدماً التهنئة بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر.

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