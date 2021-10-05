عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وضع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وشباب مديرية الشباب والرياضة والمواطنين.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار و عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس و مشاعر الحضور وتعزز من روح الإنتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

وأكد محافظ الشرقية أن يوم السادس من أكتوبر لعام 1973م  سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث سطرت القوات المسلحة المصرية بدماء أبطالها ملحمه وطنية لإسترداد الأرض ورفع علم مصر خفاقاً على أرض سيناء ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقدم كل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد .

 

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. حملات مكبرة لنظافة وتجميل مدارس الشرقية

وأرسل المحافظ تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية و تظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً في وجه المتآمرين وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة .

وصافح محافظ الشرقية الحضور مقدماً  التهنئة بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر.

FB_IMG_1633447665594
FB_IMG_1633447665594
FB_IMG_1633447654641
FB_IMG_1633447654641
الشرقية القوات المسلحة الرقابة الإدارية محافظ الشرقية اخبار المحافظات انتصارات أكتوبر

موضوعات متعلقة

تعيين أول معيد بالجامعات من مرضى ضمور العضلات.. حصل على مجموع طب وفضل كلية الحقوق.. ويؤكد: فوجئت بأحد المعلمين يقول لي اجلس في منزلك

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

أول معيد بالجامعات من مرضى ضمور العضلات: تكريم الرئيس السيسي فخر كبير.. شاهد

إزالة 2206 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ندوة تثقيفية بعنوان "الدروس والعِبر المستفادة من حرب أكتوبر" بالشرقية

رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. حملات مكبرة لنظافة وتجميل مدارس الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ الرئيس والحكومة والمصريين بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

حكم تربية الكلاب في المنزل.. أمين الفتوى يكشف الحالات الجائزة

دراسة : الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من الإصابة بالخرف بنسبة 14٪

أخبار التكنولوجيا.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك.. وثروة مارك زوكربيرج تحتاج 2 مليون سنة شغل

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

تطوير حديقة الأسماك .. رجائي: لا يمكن شطبها أو تحويلها لمولات أو جراج .. ومعمل الثروة السمكية : تطوير المفارخ السمكية وإدخال أنواع نادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ