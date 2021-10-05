استعدادا للعام الدراسي الجديد.. حملات مكبرة لنظافة وتجميل مدارس الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات والباعة الجائلين ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة أي مخلفات أو قمامة بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعيق سير الطلاب أثناء توجههم للمدراس.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات النظافة ورفع الاشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام وتحرير محاضر ضد المخالفين تزامنا مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد السبت القادم.

وأشار المحافظ إلى انه قامت مراكز ومدن (الزقازيق - حي أول وثان - القنايات - أبو حماد- أبو كبير -بلبيس - ديرب نجم - كفر صقر - الحسينية ) بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والاشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس لاستقبال أبنائنا الطلاب في جو بيئي صحي ونقي حرصا علي سلامتهم.