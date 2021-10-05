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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمناقشة خطة التطعيم ضد كورونا.. وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري الإدارات الطبية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع عدد من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ووكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، أمس الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة.

 

وتناول الإجتماع مناقشة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية المختلفة بالمحافظة، والتقارير الإشرافية علي الإدارات الصحية، وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة تحليل البيانات والاحصائيات اليومية للعمل، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومناقشة أوجه القصور في أداء العمل، والوقوف علي الحلول المناسبة لبعض السلبيات، وخطة العمل اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وعمل الفرق المشاركة في حملة "معا_نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وتلقي لقاح كورونا.

 

 وشدد وكيل الوزارة، علي إنتشار الباصات الخاصة بالحملة بالميادين وأماكن التجمعات بالمحافظة، للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، والتأكيد علي تطعيم المواطنين بعد التسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتفعيل العمل بمراكز التطعيم الجديدة، والتأكيد علي عمل الفرق المتحركة بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، ومن خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.

 

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وأوضح أن هذا يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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