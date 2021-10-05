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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لنشر الثقافة المالية بين الطلاب

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

وقع الدكتورمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بروتوكول تعاون، عقب جلسة تداول البورصة المصرية، والمشاركة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، والتى قام بافتتاحها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بحضور الدكتورمحمود المتينى وعددا من رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية وقيادات سوق الأوراق المالية وأعضاء مجلس إدارة البورصة، وممثلي عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية.

يأتى البروتوكول تدعيمًا للتعاون بين البورصة المصرية وجامعه عين شمس ، وفي إطار سعى الجامعة لخدمة المجتمع وتوثيق الروابط العلمية من خلال تنمية مهارات الطلاب والخريجين فى مجال سوق العمل والبورصه ، كذلك  في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية و الاستثمار والادخار التراكمي بالبورصه لتعظيم المساهمه في التنميه الشامله في مصر .

أكد د. محمود المتينى أن البروتوكول يأتى امتدادًا للتعاون المستمر بين الطرفين ، مقدما الشكر للبورصة على دعمها لمشروعات الجامعة سواء فى المجالات التعليمية أو البحثية وفى مراكز التميز ، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يعد الثانى الذى يتم توقيعه بين  الجامعة والبورصة المصرية ويهدف إلى نشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافه المالية بين الطلاب وشباب الخريجين والباحثيين.

وأضاف المتينى أن المتغيرات السريعة التى يشهدها العالم خاصة فى ظل جائحة كورونا جعل من الواجب تلاحم  قوى المجتمع المدنى والمؤسسات الكبرى مثل البورصة مع مؤسسات التعليم لمواكبة التغيرات المستمرة، لافتا إلى أن الجامعة بصدد افتتاح أكبر مركز للابتكار وريادة الأعمال ( I Hub ) فى المنطقة العربية خلال الأيام القادمة بدعم من البنك المركزى المصرى ، مرحبا بالتعاون بين البورصة ومركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة فى كافة مجالات التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها وغيرها.

من جانبه قال الدكتو محمد فريد صالح، أن الإدارة الحالية للبورصة المصرية تؤمن بأن عملية تعزيز الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية أحد أهم مستهدفات سلسلة القيمة التي تتبناها لتنمية وتطوير السوق، لرفع الكفاءة والتنافسية، عبر زيادة عدد الشركات المقيدة" جانب العرض"، وعدد المستثمرين " جانب الطلب"، وتطوير منتجات واليات مالية جديدة مع تحسين بيئة ممارسة أعمال التداول والقيد"،"فاستراتيجية تعزيز الثقافة المالية تتضمن عدة محاور أهمها تدريب موظفي العديد من الشركات وتدريب طلاب الجامعات وكذا تطوير منصات التواصل الاجتماعي وتحديث كامل للموقع الالكتروني، فضلا عن تدشين حملة إعلامية غير مسبوقة لنشر الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في البورصة.

جدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى تقديم محاضرات للطلبة عن مبادىء البورصه وعن نماذج محاكاه البورصه  Stock Riders ، إلى جانب إعداد و توزيع كتيبات الكترونيه تعليميه من قبل البورصة ،  وتنظيم سلسله من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافه المالية .

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