بمناسبة الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر.. رئيس النواب اللبناني يوجه تهئنة للرئيس السوري

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية تهنئة، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر.

وحسب موقع "لبنان 24"، أعرب بري عن ثقته بأن الرجال الذين صنعوا حرب أكتوبر "تشرين التحرير" قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار، وقادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعريناً للعروبة لا يُضام.

وقال بري في نص برقية بري المرسلة للرئيس الأسد: "ثمانيةٌ وأربعونَ عاما ويبقى السادس من أكتوبر 1973 أكثر من تاريخ في عام.. بل هو التاريخ الذي من خلاله عبرت سوريا بقيادتها الحكيمة والشجاعة وبتضحيات ضباط ورتباء وجنود جيشها الباسل بالأمة من حقبة الإنكسار إلى التحرير والانتصار".

وأضاف: "الحرب أثبتت عجز القوة الصهيونية أمام حق الإنسان العربي في المقاومة لتحرير أرضه وإنسانه، فكان لسوريا ما أرادت نصراً وتحريراً وعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر لإستعادة كامل تراب الجولان العربي السوري المحتل".

واختتم بري البرقية قائلا: "في ذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة ، يطيب لي أن أتوجه إلى سيادتكم وإلى الجيش العربي السوري الباسل والشعب السوري الشقيق بأسمى آيات التنهئة والتبريك ولنا ملء الثقة بأن الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير ، قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار ، وقادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعريناً للعروبة لا يُضام".

