جنازه عسكرية وشعبية..تشييع جثمان شهيدي الواجب في الإسماعيلية بمسقط رأسهما بالشرقية ..شاهد

في جنازه عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية تم تشييع جثمان شهيدي الواجب والوطن ، المقدم "أحمد جابر نصار" والرائد "عبد الرحمن عادل" واللذان استشهدا أثناء تأدية عملهم وواجبهما الوطني بمحافظة الإسماعيلية.

قام المحافظ بمصافحة أسرة الشهيدين، مقدماً واجب العزاء والمواساه لأسرتيهما ولأهالي مركز الزقازيق، مؤكدا أننا لن ننسي شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم في أذهاننا خالدة تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه وإستقراره.

كما أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين ضحية الواجب الوطني ، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الاجرامية والقضاء علي البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وإستقرار البلاد.

حضر الجنازة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محشمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية والمواطنين.

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