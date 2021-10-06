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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة : أصابع حمراء تؤكد استجابة الجهاز المناعي لـ كورونا

فيروس فتاك
فيروس فتاك

هناك العديد من الآثار الجانبية لفيروس كورونا ومن بين العديد من الآثار الجانبية والأعراض لعدوي فيروس كورونا  كان  Covid toes  أحد أكثر الأعراض التي حيرت الخبراء. 

إنه احمرار أصابع القدم ، مما يعطي ظهور بثور.

توصلت دراسة جديدة إلى أن أصابع Covid - التي تبدأ بلون أحمر فاتح على القدمين ، ثم تتحول تدريجياً إلى اللون الأرجواني - يمكن أن تكون في الأساس أحد الآثار الجانبية لاستجابة الجهاز المناعي للفيروس وفقا لindianexpress 

من المفهوم أن الأعراض تظهر عادة في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة ويمكن أن تؤدي إلى تورم أصابع اليدين والقدمين أو تغير لونها. في حين أنه قد يبدو مزعجًا للكثيرين ، إلا أن الأعراض يمكن أن تختفي بعد بضعة أيام ؛ لكن الحالة يمكن أن تستمر لأشهر.

تم ربط أصابع Covid لأول مرة بفيروس كورونا في ديسمبر 2020. في وقت سابق من هذا العام ، أوضح الدكتور Shuchin Bajaj ، مؤسس ومدير مجموعة مستشفيات Ujala Cygnus لـ Indianexpress.com أن أصابع Covid هي عرض تم التعرف عليه مؤخرًا ويمكن أن تستمر في أي مكان من 10 إلى 14 يومًا إلى عدة أشهر. "عادة ، هناك تلون في أصابع القدم وتصبح حمراء أو أرجوانية وقد يكون هناك بعض الحكة أيضًا. لكن لا يوجد ألم. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون هناك أيضًا عرض للألم ، والذي قد يصبح شديدًا لدرجة أن المريض لا يستطيع ارتداء حذائه "، قال الطبيب.

نُشر الباحثون في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية ، ونظر الباحثون وراء الدراسة الأخيرة إلى 50 مشاركًا يعانون من إصابات أصابع Covid و 13 مصابًا بآفات تورم الأصابع قبل الوباء.

 ووجد أن جزأين من الجهاز المناعي قد يكونان مسؤولين عن سبب ظهور الأعراض عندما يحارب الجسم الفيروس: أحدهما هو بروتين مضاد للفيروسات يسمى "النوع الأول إنترفيرون" والآخر عبارة عن جسم مضاد يستهدفه "خطأ" ويتفاعل معه. 

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