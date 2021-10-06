مباراة 19 ثانية .. وفاة ملاكم شهير بعد تلقيه ضرب قاضية| فيديو

توفي ملاكم فنون قتالية MMA جاستن ثورنتون عن عمر يناهز 38 عامًا ، بعد ستة أسابيع فقط من تعرضه لضربة قاضية في الجولة الأولى في مباراة ملاكمة عنيفة .

ووفقاً لصحيفة "مترو" فقد المصارع ثورنتون وعيه في أغسطس في مباراة ضد ديلون كليكلر في مباراة BKFC [Bare Knuckle Fighting Championship] في ولاية ميسيسيبي الامريكية، حيث سقط على وجه الحصيرة أولاً بعد ضربة قاضية مقززة.

وافادت الصحيفة ان المباراة استمرت لمدة 19 ثانية فقط، فيما أعلن وفاة ثورنتون من قبل رئيس BKFC ديفيد فيلتمان.

. تزعم التدوينات على صفحة ثورنتون على الفيسبوك أنه تم نقله إلى المستشفى بعد القتال ، وشُلَّل وعلى جهاز التنفس الصناعي بسبب إصابة في النخاع الشوكي.

قبل أن يتوفى ثورنتون مقاتل MMA كان شارك في 24 مباراة ، مع قدامى المقاتلين في UFC تشيس شيرمان و والت هاريس خلال مسيرته التي استمرت 13 عامًا.