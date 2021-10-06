افتتاح مدرج المحلاوي بطب جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى مدرج الدكتور المحلاوى كتحفة معمارية مزودة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة.

بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور . عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية م محمد فاروق عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة موبيكا الشركة المنفذة و الدكتورة . شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د.هبة الله السعيد وكيل الكلية للتعليم والطلاب وأ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و الدكتور . وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات ومدير مكافحة العدوى والدكتور جمال الخولى صاحب تصميم المدرج بمكتب الاستشارات الهندسية و السادة مديرى مستشفيات الجامعة ولفيف من عمداء الكليات ولفيف من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية و الدكتور محمد نابغ محمد ناجى المحلاوى الأبن الأكبر الدكتور محمد ناجى المحلاوى و هو رئيس قسم النساء و التوليد الأسبق بكلية الطب بالجامعة و لفيف من أسرة الدكتور محمد ناجى المحلاوى.

وخلال كلمة الدكتور محمود المتيني الافتتاحية أشار إلى أن تطوير المدرج يمثل خطوة ضمن خطة استراتيجية للجامعة تشمل إنشاء مدينة عين شمس الطبية و التى تشمل كل المحاور العلمية والطبية والإنشائية معربا عن فخره بظهور المدرج بهذه الصورة اللائقة التى تسمح بعقد واستضافة مؤتمرات وندوات محلية و دولية تليق باسم جامعة عين شمس.

كما أشار إلى حصول كلية الطب على تقييم الخمس نجوم فى تصنيف QS كأول كلية طب فى الوطن العربى تحصل على هذا التقييم مشيدا بجهود إدارة الكلية الحالية و السابقة للوصول لهذا التقييم.

كما أضاف أن الطريق الصحيح والقوى لإحداث أي تطور هو الشراكات الناجحة بين منظمات المجتمع المختلفة مثمنا الشراكة مع البنك الأهلي و شركة موبيكا، كما اكد أن احتفاظ المدرج باسم الأستاذ الدكتور محمد ناجى المحلاوى هو عرفان بالجميل لأستاذ ورائد من رواد طب عين شمس.



كما أعرب الدكتور عوض تاج الدين عن فخره بالانتماء لجامعة عين شمس و سعادته بتزامن افتتاح المدرج مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة و حصول الجامعة على تصنيف عالمى و تقييم خمس نجوم في تصنيف QS مشيدا بتوجه إدارة الجامعة و جهودها المستدامة التى تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية.



مشيرا إلى بعض ذكريات انتصارات أكتوبر واستقبال مستشفيات جامعة عين شمس لبعض المصابين فى حرب أكتوبر مما يؤكد دور جامعة عين شمس المجتمعى على مر الفترات التاريخية.

كما أعرب هشام عكاشة عن سعادته بالشراكة مع جامعة عين شمس بهدف دعم التعليم في مصر و كذلك اقتران اسم البنك الأهلي مع اسم عالم عظيم هو الأستاذ الدكتور محمد ناجى المحلاوى.

و أوضح الدكتور اشرف عمر أن المدرج يعد من أكبر قاعات كلية الطب منذ إنشائها و شهد التدريس لاجيال كثيرة من علماء الطب فى الوطن العربى وذلك ضمن خطة الكلية لتطوير بيئة التعليم والتعلم والتى تشمل عدد من المراحل، واستعرض مسيرة حياة ا.د. محمد ناجى المحلاوى كطبيب كلى مصرى ورئيس جامعة عين شمس الأسبق و أول من أدخل الكلى الصناعية في مصر والشرق الأوسط وحاصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة و تولى الدكتور محمد ناجى المحلاوى عمادة الكلية من ١٩٦٧ الى ١٩٦٩ ترأس جامعة عين شمس فى الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٧.

وأشارت الدكتورة شهيرة سمير إلى أن المدرج الذى تم أنشاؤه فى السبعينات من القرن الماضي بتضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدني المختلفة وتم تطويره بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة لدعم العملية التعليمية، حيث يتسع المدرج لأكثر من الف طالب كمرحلة أولى من التطوير بتبرع كريم من البنك الأهلي و تنفيذ شركة موبيكا و اشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة.

كما تم عرض فيلم قصير حول المنظور العام لمدينة عين شمس الطبية و إسهامات البنك الاهلي فى أعمال الإنشاء والتطوير والتجهيز.

و فى ختام الافتتاح كرم ا.د. محمود المتيني هشام عكاشة وفريق عمل البنك الأهلي، كما كرم محمد عبد المنعم و كرم اسم الدكتور الراحل محمد ناجى المحلاوى.