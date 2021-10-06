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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ذكرى أكتوبر مناسبة غالية تظهر التحام الشعب مع الجيش لتحقيق النصر

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

هنأ النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقائد العام وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة حلول الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

 

ولفت عثمان في بيان له اليوم، إلى الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم، وفي مقدمتها التلاحم التام بين الشعب المصري وقواته المسلحة، والثقة التامة في جيشه العظيم في تحقيق النصر ومحو عار الهزيمة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ورغم مرور قرابة 5 عقود على حرب أكتوبر العظيم، لا تزال تفخر بهذه المعجزة العسكرية وتحتفي بها وستظل هكذا أبد الدهر، لأنها لم تكن فقط حربا كبرى كسبتها مصر، ولكن معجزة عسكرية حقيقية آداها أبطال مصريون عظام، رفعوا هامة الوطن.

 

وأوضح النائب، أنه في هذه الذكرى العطرة لنصر أكتوبر العظيم، فإنه يطيب للجميع أن يتذكروا التضحيات التي لايزال رجالات القوات المسلحة يؤدونها في الميدان، في مواجهة الإرهاب وجحافل التطرف والفوضى والحقد الأسود والجهل المطبق وكراهية الوطن، موضحا انها حرب يدفع فيها أبطال القوات المسلحة والشرطة الغالي والنفيس من أرواحهم فداءًا للوطن.

 

ووجه نائب الإسكندرية التحية قائلا: فـ تحية لقيادة مصر العظيمة ممثلة في الرئيس السيسي، الذي يقود قطار التنمية وتحية لجيش مصر البطل في مناسبة غالية وعزيزة على الجميع.

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