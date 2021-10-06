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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تلقي شعرا على الهواء مع لميس الحديدي ..فيديو

ميس
ميس

قالت ميس عبد الهادي الشاعرة الفلسطينية التي تألقت أمام الرئيس السيسي ، إن الكلمات التي القيتها اليوم أمام الرئيس كانت خارجة من قلبي ، مؤكدة أنها وهي قادمة إلي مصر وجدت بعض التعثرات ولكن عندما وصلت إلي الجانب المصري من المعبر وجدت كل شيء سهلا وميسرا .

وأضافت ميس عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناة "أون إي " ، أنا احب مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم لافتا إلي أن مصر وفلسطين تربطهم علاقات قوية منذ زمن طويل ودائما مصر سباقة وداعمة للقضية الفلسطينية .

وأوضحت ميس عبد الهادي ، أن الكلمات التي احتوتها القصيدة التي ألقيتها أمام الرئيس السيسي ليست كلمات شعرية ولكنها نابعة من داخل القلب ، لافتة أن أفارول الجيش المصري عندما نراه نكون سعداء جدا وفخر لنا أن نراه لان كل عربي حر يجب عليه أن يفخر بالجيش المصري .

وتابعت : إنها بدأت في قراءة القرآن في طفولتها وبعدها درست الشعر ووالدتها نمت موهبتها ، مؤكدة انها تقتدي بالشاعر محمود درويش .

ألقت ميس عبد الهادي فقرة شعرية على الهواء أثناء مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي .

الرئيس السيسي لميس الحديدي الجيش المصري القلب عبد الهادي حب مصر الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي

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