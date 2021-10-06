الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تلقي شعرا على الهواء مع لميس الحديدي ..فيديو

قالت ميس عبد الهادي الشاعرة الفلسطينية التي تألقت أمام الرئيس السيسي ، إن الكلمات التي القيتها اليوم أمام الرئيس كانت خارجة من قلبي ، مؤكدة أنها وهي قادمة إلي مصر وجدت بعض التعثرات ولكن عندما وصلت إلي الجانب المصري من المعبر وجدت كل شيء سهلا وميسرا .

وأضافت ميس عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناة "أون إي " ، أنا احب مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم لافتا إلي أن مصر وفلسطين تربطهم علاقات قوية منذ زمن طويل ودائما مصر سباقة وداعمة للقضية الفلسطينية .

وأوضحت ميس عبد الهادي ، أن الكلمات التي احتوتها القصيدة التي ألقيتها أمام الرئيس السيسي ليست كلمات شعرية ولكنها نابعة من داخل القلب ، لافتة أن أفارول الجيش المصري عندما نراه نكون سعداء جدا وفخر لنا أن نراه لان كل عربي حر يجب عليه أن يفخر بالجيش المصري .

وتابعت : إنها بدأت في قراءة القرآن في طفولتها وبعدها درست الشعر ووالدتها نمت موهبتها ، مؤكدة انها تقتدي بالشاعر محمود درويش .

ألقت ميس عبد الهادي فقرة شعرية على الهواء أثناء مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي .