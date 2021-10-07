بيخالفوا شرع الله.. فتاة المنصورة تروى تفاصيل اعتداء شقيقيها عليها بالدموع

أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميراث.

قالت إسراء المدعية بالاعتداء عليها من جانب شقيقها، إن تم الاعتداء عليها بالفعل بالضرب وتعرضت لمحاولة اغتصاب على يد صديق شقيقها.

وأضافت إسراء، أنه أشقائها الاثنين اتفقوا عليها بهدف الحصول على حقها في الميراث بدون وجه حق، متابعة أنه محاول الاعتداء والاغتصاب تمت بمشاركة أشقائها الاثنين بهدف إجبارها على التنازل عن الميراث.

وأكدت إسراء، أنه الجميع يهاجمني لأني ذهبت لعمل محضر تعدي بالضرب في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن أقاربي يقفون ضدي لاني ذهبت لاخذ حقي.

وأكملت إسراء، انه اخواتي حبسوني وسمحتهم بعد ما اتهموني بسرقة ذهب خاص بهم، وهذا الأمر حدث عام ٢٠١٧ وهو نفس العام الذي تم عمل فيها عقد القسمة.

وفي السياق نفسه أشارات إلى أن المشكلة ليست في قطعة الأرض، ولكن المشكلة أنهم لا يريدون أن احصل على حقي في الميراث، مؤكدة أنها بسبب هذا الأمر تعرضت لكل انواع الاعتداء، ولانها مصممة على الحصول على حقها في الميراث.

فيما تساقطت دموع فتاة المنصورة، أثناء كشفها تفاصيل الاعتداء عليها من قبل شقيقيها، قائلة :"بيخلفوا شرع الله".