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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| تعرفي على الأنظمة الغذائية المفيدة لطفلك.. حقائق عن الهالات السوداء تحت العين

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

حقائق غير معروفة عن الهالات السوداء تحت العين

من عادات النوم غير المنتظمة وزيادة وقت الشاشات وعدم اتباع نظام غذائي مفيد ونمط الحياة الغير سليم يمكن أن تتطور الهالات السوداء لأسباب عديدة. 

حيث إنها تجعل وجهك يبدو باهتًا ومرهقًا على الفور 

 وكل ما عليك فعله هو إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة.

 

اكتشف أسباب الزوائد الجلدية لتتمكن من الوقاية

تلعب معرفة أسباب الزوائد الجلدية دور كبير فى الوقاية منها وتجنب المضاعفات الضارة التى تسببها فالوقاية دائما خير من العلاج .

وتتكون الزوائد الجلدية عندما تنحصر مجموعات من الكولاجين والأوعية الدموية داخل قطع سميكة من الجلد نظرًا لأنها أكثر شيوعًا في تجاعيد الجلد أو طياته ، فقد تكون ناتجة بشكل أساسي عن احتكاك الجلد بالجلد.

 

قبل بدء الدراسة.. تعرفي على الأنظمة الغذائية المفيدة لطفلك

إن مساعدة الأطفال على تعلم عادات صحية تدوم إلى الأبد فلا تحاول أن تتغاضى عنها في الصغر وقد تكون الوجبات المدرسية، هي أفضل وسيلة لإعطاء أطفالك الأطعمة الصحية التي يحتاجونها ستساعدك  في توفير العافية والوقاية من السمنة لدى الأطفال. 

 

ماء الأرز والعسل.. طرق طبيعية لـ إزالة تشققات القدمين

قدمت الدكتورة الصيدلانية أيه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طرق طبيعية  إزالة التشققات القدمين

 

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