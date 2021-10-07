عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يشعل احتفالية نصر أكتوبر في مسرح الزمالك.. صور

على الحجار
على الحجار

احتضن مسرح الزمالك احتفالية غنائية مميزة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد،  أحياها الفنان علي الحجار.

على الحجار


وخطف الحجار مسامع مئات الحضور في رحلة طرب آسرة في ملكوت أغانيه،  بداية من "الليل وآخره" و"عزيزة على القلب" و"عم بطاطا" مع تلبيته لرغبات الحضور بغناء أشهر أعماله "مسألة مبدأ" و"الزين والزينة" و"عارفة"، كما تأثر باكيا خلال تأدية رائعة العندليب "عدى النهار"، وتفاعل معه الحضور بالهتافات والرقص والبهجة تزامنا مع تقديمه ميدلي أغاني وطنية شهيرة،  مثل "احلف بسماها وبترابها" و"دولا مين".

على الحجار


وأسدل الحجار الستار على احتفالية ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد التي احتضنها مسرح الزمالك،  وشهدت تكريم عدد من أسر شهداء الحرب مع تقديم السلام الجمهوري وتحية لأبطال مصر من أبناء الحيش والشرطة،  في حفل قدمته الفنانة نورهان شعيب،  ليمتع من بعده الحجار الجمهور بصوته عبر سهرة غنائية استمرت ثلاثة ساعات.

على الحجار 


كما مزج الحجار إطلالته الغنائية بباقة خاطفة من أغنيات ألبومه الجديد، منها "أسيبك ليه" و"فجأة"، وينشغل حاليا بالانتهاء من باقي أغنيات الألبوم المنتظر الذي يضم في جعبته 17 اغنية،  ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.

علي الحجار مسرح الزمالك ذكرى نصر أكتوبر المجيد الفنان علي الحجار ذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

السودان.. تفاصيل اجتماع حمدوك وقوى الحرية والتغيير

دعاء يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك كلها

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ