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رئيس التحرير
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برلمان

لبناء مستقبل أفضل لتونس..

عربية النواب تثمن دعم مصر لـ إجراءات وجهود "قيس سعيد"

أحمد فؤاد أباظة،
أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس. 

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تونس.. قيس سعيد يشارك في تأبين ضحايا الطائرة العسكرية

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السيسي : مصر تدعم إجراءات قيس سعيد لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي

 

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله حرص مصر على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للاشقاء العرب لتحقيق ارادة الشعوب العربية دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية معرباً عن ثقته فى قدرة القيادة التونسية والحكومة والشعب التونسى على تخطى المرحلة الحالية والصعبة التى تمر بها تونس 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء يوم أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية “قابس”.

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب السيسي قيس سعيد تونس

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