والدة مبابي تمنح إدارة سان جيرمان مفتاح أمل بقاء نجلها في باريس

أكدت فايزة لاماري، والدة النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، أن مفاوضات نجلها مع ناديه باريس سان جيرمان لا تزال جارية بشأن تجديد عقده.

وكشف مبابي، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه طلب من سان جيرمان في يوليو الماضي السماح له بالرحيل بعدما قرر عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي وسط تكهنات عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يصبح مبابي، 22 عاما، لاعبا حرا في نهاية موسم 2021 /2022 وبإمكانه التفاوض مع أي نادٍ بحلول يناير المقبل.

ولكن والدة مبابي أكدت أن الفرصة لا تزال قائمة في إمكانية بقاء نجلها مع سان جيرمان إلى ما بعد هذا التاريخ.

وقالت لاماري لصحيفة "لو باريزيان" اليوم، الخميس: "نجري محادثات حاليا مع باريس سان جيرمان وكل الأمور على ما يرام".

وأضافت: "تحدثت الليلة الماضية مع ليوناردو (المدير الرياضي) هل سنتوصل لاتفاق؟ هناك شيء وحيد واضح ، سيقدم (مبابي) كل ما في وسعه حتى النهاية من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

