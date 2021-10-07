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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح فرع البنك الأهلي بحرم كلية التجارة في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، فرع البنك في حرم كلية التجارة بجامعة عين شمس.

 حضر الافتتاح، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة بالجامعة، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، ونرمين شهاب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ولفيف من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك. 

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يهدف فرع البنك الأهلى جامعة عين شمس لخدمة العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس رئيس مجلس اداره البنك الاهلي كلية التجارة بجامعة عين شمس جامعة عين شمس

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