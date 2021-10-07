عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان سير وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

صدى البلد

استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. 

 

حضرت اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط.

 

وأوضحت “السعيد”، أن الفكرة الأساسية من الإصلاحات تعتمد على إصلاح بعض الاختلالات بالاقتصاد، وضمان جعله أكثر قوة وصلابة، متابعة أنه يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ باعتبارها قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع التركيز على عدد من المحاور الأخرى المتقاطعة مع تلك المحاور الأساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن محور سوق العمل موضحة أهمية الجزء الخاص بالتعليم الفني في سوق العمل، إضافة إلى محور تنمية دور القطاع الخاص وأيضًا محور الحوكمة والشمول المالي.

 

وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني لتحقيق عدد من المستهدفات المرتبطة بتحسين كفاءة سوق العمل، موضحة أن مصر لديها عدد كبير من الشباب وأنها مُصدر جيد للعمالة المصرية، حيث إن نصف إجمالي العملة الأجنبية التي تأتي مصر تكون عن طريق العمالة المصرية بالخارج، مؤكدة أنها أصبحت مصدر تمويل مستدام للنقد الأجنبي.

 

وأكدت أهمية توفير قوى عاملة موضحة أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالتعليم الفني أبرزها جزء ثقافي يتعلق بمدى قبول المجتمع فكرة التعليم الفني، مشيرة إلى أهمية ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير الصورة الذهنية وتطوير المنظومة الفكرية والثقافية للتعليم الفني بالإضافة إلى المحاور الخاصة بكل أشكال التطوير الخاصة بالتعليم الفني.

 

ومن جانبه، أكد “شوقي”، أن التعليم الفني أصبح أولوية، مشيرًا إلى إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 2018 التي تمثل محاولة جيدة للتعليم الفني، موضحًا أن أبرز ما يميز تلك المدارس ارتباطها المباشر ومشاركتها بسوق العمل مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي بلغ عددها حوالي 27 مدرسة خلال الثلاث سنوات منذ إطلاقها تضم تخصصات تفرضها سوق العمل، متابعًا أن قبول المجتمع لتلك المدارس اختلف كثيرًا حيث أصبح هناك منافسة على دخولها ويسعى إليها الأوائل.

 

وتناول وزير التربية والتعليم، الحديث حول هيئة الجودة "إتقان" لجودة التعليم الفني، والتي يتم العمل عليها منذ عامين، وفي انتظار العرض على البرلمان موضحًا أنها تمثل هيئة مستقلة ومصدرًا مهمًا لعملية التطوير وتقييم المدارس القديمة والجديدة والتي تمثل 2500 مدرسة.

 

واستعرضت الدكتورة ندى مسعود ملامح البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلي وآليات المتابعة والتنفيذ، مشيرة إلى المجلس الأعلى لمتابعة الإصلاحات الهيكلية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذي انبثق منه الأمانة الفنية للبرنامج والتي قامت بتشكيل 5 مجموعات عمل هى بيئة الأعمال، والزراعة، وسوق العمل والتعليم الفني، والشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى الحوكمة والإصلاح الإداري والمؤسسي، مشيرة إلى مهام مجموعات العمل والتي تشمل المساهمة في وضع ومتابعة مؤشرات الأداء، واقتراح الإجراءات التي من شأنها حل المعوقات والتحديات.

وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم الفني وزارة التخطيط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

%260 نموا بصادرات الأسمنت المصري للسودان.. و13% لأمريكا

محركات الاحتراق لها مستقبل…  فورومولا 1 تبتكر وقود مستدام وتتعاون مع بورشه

ميرهان حسين : تشبيهي بكيم كاردشيان لا يزعجني .. وبحب الرقص والرياضة.. خاص

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

الغرفة التجارية بالجيزة تطلق ملتقى لتوفير 6000 وظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

القصة الكاملة لأزمة عدم حضور مسئولي الزمالك حفل افتتاح كأس العالم لليد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

غلق ملف الحارس الجديد.. الأهلي يسعي لنزع فتيل أزمة أجايي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ