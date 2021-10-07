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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الكوافير.. ريهام سعيد تروج لأغنية أمينة الجديدة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو عبر حسابها على فيسبوك وهى بصحبتها المطربة أمينة في كوافير وفي الخلفية كانت تعمل الأغنية الجديدة للأخيرة.

 

وقالت ريهام سعيد:" أغنية جديدة لأمينة أسمها مكاني مش هنا أسمعوها وهتعجبكم".

 

وكانت قد عرضت قناة العربية تقريرًا عن الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد وهى تتحدث عن سوء حالتها النفسية بعد عرض حلقتها المعروفة بعنوان  " خمس بنات " التي عُرضت قبل سنوات  وتناولت الحلقة انذاك تعرض 5 فتيات لمس الجن .

 

قالت ريهام سعيد عبر فيسبوك ببث مباشر:" في كلمتين كده زنقني و عايزة اشتكيلكم  من حاجة من وقت الحلقة دي ومن ساعتها حياتي بايظة تمامًا ومش ماشية في سياقها العادي" .

"عايزة اشتكيلكم".. ريهام سعيد: كل شوية بيتعملي سحر بوقف الحال.. شاهد

مفاجأة في أول تعليق من عالم أزهري بعد إعلان ريهام سعيد إصابتها بالسحر

وأفاد التقرير أن هذا البث جاء في وقت متأخر من الليل حيث كشفت فيه ريهام سعيد عن تعرضها للسحر. 

 

وأضافت ريهام سعيد :" اعمل ايه وأنا متأكدة أن كل شوية بيتعملي سحر بوقف الحال ووقف الشغل وبالمرض والطلاق وناس بتاعت ربنا جدًا ملهاش في الدجل أو الشعوذة ولا تتقاضى فلوس بتقولي أني معمولي سحر وكل مايتفك الناس تجدده وللأسف أنها مش جهة واحدة إلي بتعمل كده ناس كتير أوي وأسبابه.

ريهام سعيد المطربة أمينة الاعلامية ريهام سعيد امينة الاغنية الجديدة

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