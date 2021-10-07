عرضت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، مقطع فيديو عالمي لـ محمد هنيدي، والفيديو بـ عنوان " هنيدي يتفوق على نجوم كرة القدم العالميين".



قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان متواجد فى احتفالية مع نجوم كرة القدم فى العالم، وكان هناك حارس مرمي ولكن ريبورت، والنجوم كانوا يرسلون الكرة عليه و الجسم الآلي يصدها.



ولفت إلى أن الجميع كان يرسل الكرة فى المناطق العالية، وبعد أن قام بضرب الكرة فى الأرضى دخلت الجول.



وأشار إلى أن نجوم العالم كانوا يسالون عليه، وفى أى ناد كنت ألعب.



