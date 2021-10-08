سأفعل مثل جوارديولا .. كارتيرون يكشف كيفية خروج الزمالك من أزمة وقف القيد فترتين

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حل مثالي لخروج الفريق الأول من أزمة وقف القيد لفترتين متتاليتين ، مشيراً إلى أنه توقع هذا السيناريو ووضع الحلول للتعامل مع الموقف.

وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "حكم تأييد عدم القيد لم يكن مفاجأة بالنسبة لي وفي النهاية أنا المدرب وعلينا دائما أن نتوقع كل هذه السيناريوهات ونضع أيضا الحلول للتعامل مع هذا الموقف بالشكل الأمثل".

وأكمل كارتيرون: "قرار منع القيد حرمنا من تواجد 3 لاعبين لكن بالتأكيد لدينا غيرهم الكثير والبدائل المناسبة، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة"

وأردف كارتيرون: "سأفعل مثل جوارديولا وسأذهب بنفسي لمشاهدة قطاع الناشئين بـ الزمالك ورؤية اللاعبين الجيدين القادرون على التواجد في الفريق الأول".

وأتم كارتيرون: "الزمالك يدفع الآن ثمن أخطاء الماضي، ونحتاج إلى الإستقرار خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة".