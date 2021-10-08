طاقة النواب: القوات المسلحة تقدم معجزة في السلم بمحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن نصر أكتوبر 1973 العظيم، لم يكن ليتحقق لولا تلاحم الجيش والشعب، ووقوف الشعب المصري، ببسالة وراء الجيش المصري لتحقيق النصر ومساندته حتى استعادة سيناء مرة أخرى.

واضاف صالح، في تصريحات له، إن نصر أكتوبر النصر الأبرز والأعظم في تاريخ العسكرية المصرية والذي فتح أبواب السلام في المنطقة، ورفعت مصر من خلاله رأسها في العالم أجمع، بعدما أثبت جيشها الباسل إنه قادر على تحقيق المعجزة والنصر رغم العوائق والصعاب المستحيلة.

وأشار رئيس طاقة والنواب، إلى أن الجيش المصري، وكما قدم معجزة في الحرب، فإنه يقدم معجزة في السلم، وذلك بالعمل على خوض معركة الإرهاب وهى واحدة من المعارك الممتدة طوال سنوات، لدحر المجرمين والمتطرفين الذين يريدون هز استقرار الوطن وإثارة الاضطربات على أرضه، وفي نفس الوقت خوض معركة التنمية وإقامة المشاريع المختلفة تحت قيادة واعية وقوية، ذات رؤية شاملة للإصلاح، متثملة في الرئيس السيسي.

ووجه النائب التحية قائلا: فـ تحية لقيادة مصر العظيمة في شهر اكتوبر شهر الانتصارات والآمال، وتحية لجيش مصر القوي القادر على تحقيق النصر في كل زمان ومكان.