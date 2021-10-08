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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : لا زيادة في أسعار المواصلات داخل المدن والقرى

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

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واكد محافظ القليوبية أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف  وإدارة المرور،  للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ  كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الأرقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.


جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ ٧ جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩.٢٥ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند ٤٢٠٠ للطن والمتر مكعب للغاز الطبيعي للسيارات ٣.٧٥ جنيه.

القليوبية وزارة البترول والثروة المعدنية مديرية التموين ادارة المرور رؤية مصر 2030 تحرير محاضر الأجهزة المعنية

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