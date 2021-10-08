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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 35 حالة تعد على نهر النيل بكفر شكر في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة حالة التعدي على حرم نهر النيل وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

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وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر انه تم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع الشرطة وحماية نهر النيل والرى وتمكنت الحملة من إزالة 35 حالة تعدى متنوعة على حرم نهر النيل وذالك بمساحة 3600 متر وجارى إزالة جميع التعديات على نهر النيل بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


واشار رئيس المدينة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة والمحافظة تستهدف إزالة جميع التعديات على نهر النيل وأملاك الدولة على مستوى مناطق مدينة كفر شكر.


وفى وقت سابق تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية عددا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في قرى الوحدات المحلية والمدينة وإزالة أي معوقات والوقوف على معدلات نسبة التنفيذ تمهيدًا لسرعة الافتتاح والتشغيل لخدمة المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 


وشملت الجولة تفقد المشروع القومي فى تبطين الترع والمصارف لخدمة المزارعين وترشيد المياه وحل كافة المشكلات التي كانت تواجه العمل وتخدم مصالح جموع المواطنين، كما تفقد محطة صرف صحى كفر عزب غنيم، وعددًا من مشروعات توصيل الغاز والمياه والكهرباء والمدارس وأهمها محطة مياه الشرب والصرف الصحي الكبيرة المقامة فى قرية المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/ يوم وبتكلفة تقديرية تتعدى 220 مليون جنيه وتخدم أكثر من 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أننا نتابع بصفة مستمرة كافة المشروعات الخدمية التى تتم داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة والتعرف على نسبة التنفيذ ونظام العمل والإلتحام مع المهندسين والجهات المنفذة للمشروعات الخدمية لتقديم كافة الدعم اللازم لهم وتسهيل مهمة عملهم وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجههم لسرعة خروج حزمة المشروعات الغير مسبوقة التي تتم الآن بعدد من القرى والمدينة إلى النور التي تغير وجه الحياة والمعيشة بين المواطنين.

القليوبية مجلس الوزراء الصرف الصحى المشروعات الخدمية محطة مياه الشرب المشروع القومي مياة الشرب والصرف كافة المشروعات

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