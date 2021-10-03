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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة، من بينها مدينة بنها والقناطر الخيرية وحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخانكة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.

 

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بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس بمدينة بنها خلف قصر الثقافة والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمدينة ، حيث وجه المحافظ بأن يتم التطوير وفقا للتصميم الهندسي المعتمد ليشمل إقامة مسطحات خضراء وأماكن لجلوس العائلات وإنشاء برجولات وإنارة الحديقة والأماكن المحيطة بالكامل وفتح الشوارع الجانبية المطلة علي الحديقة  لتسهيل خروج ودخول المواطنين.


كما تابع المحافظ أعمال تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.


وفي مدينة القناطر الخيرية تابع المحافظ أعمال مد خط شبكات الكهرباء بطول 3 كيلو من منطقة مجمع المحولات بباسوس لتغذية المحولات الخاصة بمستشفى القناطر المركزي ومستشفى الحروق، حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط الكهرباء بنسبة 80% وسيتم توصيل الخطوط والمحولات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لإطلاق الكهرباء بالمستشفى في الفترة القليلة المقبلة.


وتابع الهجان الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد مرسى قصر محمد علي النهري الذي تم إنشاؤه لنقل الزائرين من القاهرة إلى القصر عبر نهر النيل، ويقع المرسى على مساحة 1050 متر مربع ويشتمل على مبنى إداري  على مساحة 100 متر مكون من طابقين  ويحتوي على( عيادة،  أمن، مكتب إداري، دورات مياه رجال وسيدات) كما يتكون المرسى من رصيف نهري بطول 45 متر وعمق 12 مترا بالإضافة إلى كوبري مشاة كهربائى بارتفاع 10 متر وبطول 50 متر، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بنسبة 100%.
كما تابع المحافظ أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش أمام قصر محمد علي بعد الانتهاء من جميع أعمال الرصف والإنارة والتجميل بالشارع الرئيسي والشوارع الجانبية والمحيطة.


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة ، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.
وفي مدينة الخانكة تفقد محافظ القليوبية قطعة أرض على مساحة 20 فدان بمنطقة أبو زعبل مملوكة للمحافظة لدراسة إنشاءات مشروع اقتصادي عليها، وذلك بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية التابع لوزارة الإسكان موجها رئيس المدينة بعمل دراسة لإقامة مشروع في مجال الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وذلك لاستغلال تلك المساحة وتعظيم موارد المحافظة وخلق فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

القليوبية بنها شبرا الخيمة الخانكة القناطر الخيرية

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