مياه القليوبية تشدد على الإسراع بتطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا..صور

حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية على تطعيم العاملين فى الشركة بلقاح كورونا، ممن سجلوا أسماءهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات.

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وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه القليوبية ان ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الادارة العامة للعلاقات العامة بالشركة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية قامت توفير فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة والفروع التابعة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وشدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إعداد مخطط كامل والاسراع فى استكمال تلقي جميع العاملين بالفروع التابعة وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة للتطعيم ، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وذلك لضمان انتظام العمل، والحفاظ على الصحة العامة ،حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.



وأضاف "مجاهد " أن هناك جهداً كبيراً مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية ، موجهاً الشكر والتقدير للأطباء والفنيين على حرصهم على تطعيم جميع الموظفين.



وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية قد عقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات الشركة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور رئيس قطاع الصيانة والتشغيل، ورئيس قطاع المشروعات، ومدير الإدارة العامة للحملة الميكانيكية ومديرى الفروع على مستوى محافظة القليوبية.



واستعرض مجاهد خطة الشركة والاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.



وشدد رئيس شركة مياه القليوبية على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها

وقال المهندس مصطفى مجاهد، إنه تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية على مستوى محافظة القليوبية لاستقبال مياه الأمطار، وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

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