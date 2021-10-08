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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقته أمه.. تعرف على قرارات نيابة الإسكندرية في واقعة مقتل رضيع بمصحة إدمان

مقتل رضيع داخل مصحة
مقتل رضيع داخل مصحة إدمان

أصدرت نيابة العامرية أول في الإسكندرية، عددًا من القرارات في واقعة قتل طفلة رضيعة على يد أمها داخل مصحة لعلاج الإدمان.

وقررت نيابة العامرية أول، سرعة  طلب تحريات المباحث، وسؤال العاملين بالمصحة عن الواقعة، والتصريح بدفن جثة الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليها والتحفظ علي اوراق المصحة لفحصها.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول مقتل رضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبوتلات دائرة القسم.

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على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المكان عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الإدمان للسيدات، ووجود عدد من الفتيات والسيدات داخلها ومجموعة من العاملين، ووجود جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف.

 

وبسؤال العاملين، قرروا أن إحدى السيدات كانت محجوزة للعلاج من الإدمان وبرفقتها طفلها الرضيع عمر عام، طلبت من العاملين مغادرة المكان حتى تستطيع إطعامه وإرضاعه، إلا أنهم رفضوا، فأصيبت بحالة من الهياج، وقامت بخنق الطفل احتجاجا على عدم السماح بخروجها، تم نقل الطفل الي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

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