فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا والسعودية تقهر اليابان.. أبرز نتائج تصفيات كأس العالم

أقيمت أمس الخميس، العديد من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها فرنسا ضد بلجيكا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والسعودية ضد اليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا:

نجح منتخب فرنسا في الوصول لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

سجل يانيك كاراسكو الهدف الأول في الدقيقة 37 ، وتمكن النجم روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 إثر تسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

ومع الشوط الثاني، سجل منتخب فرنسا هدفين عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 62، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأضاف النجم كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ونجح ثيو هيرنانيدز في تسجيل هدف الفوز القاتل لمنتخب فرنسا في الدقيقة الأخيرة في أول مباراة دولية له.

السعودية تقهر اليابان:

تغلب منتخب السعودية على ضيفه منتخب اليابان بهدف نظيف، ضمن منافات الجولة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء ذلك بفضل هدف فراس البريكان مهاجم الفتح في الدقيقة 71، بعد مرور 7 دقائق على نزوله بدلا من صالح الشهري.

الفوز رفع رصيد السعودية إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة أستراليا (6 نقاط) ضد عمان (4 نقاط) لمعرفة ما إن كان الأول سيعود لاقتسام الصدارة مع الأخضر.

نتائج مباريات الخميس في مختلف ملاعب العالم:

دوري الأمم الأوروبية:

فرنسا 3 - 2 بلجيكا

تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

ليبيريا 1 - 2 الرأس الأخضر

تنزانيا 0 - 1 بنين

جمهورية الكونغو 2 - 0 مدغشقر

نيجيريا 0 - 1 أفريقيا الوسطى

رواندا 0 - 1 أوغندا

غينيا الاستوائية 2 - 0 زامبيا

تونس 3 - 0 موريتانيا

مالي 5 - كينيا

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

كوريا الجنوبية 2 - 1 سوريا

إندونسيا 2 - 1 تايبيه

العراق 0 - 0 لبنان

الإمارات 0 - 1 إيران

السعودية 1 - 0 اليابان

الصين 3 - 2 فيتنام

أستراليا 3 - 1 عمان