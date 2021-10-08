عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. افتتاح فاعليات استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد بـ جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستهل جامعة عين شمس برعاية ورئاسة الدكتور محمود المتيني و قطاع التعليم و الطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، العام الدراسي الجديد بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع من صباح غد السبت الموافق ٩ من أكتوبر الجاري .

بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

رئيس جامعة عين شمس يهنئ إدارة التربية العسكرية بذكرى نصر أكتوبر

حيث استعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى ، بمجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم و الطلاب تحت إشراف أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والتي تبدأ بمراسم رفع  وتحية العلم  بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية  وطلاب التربية العسكرية.

يعقبها فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة للسادة ضيوف المهرجان وسط ممر شرفي لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات و الكتيبات التعريفية ، حيث حرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات من بينها ( خدمات تهمك ، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس، فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب و كذلك صندوق التكافل الإجتماعي ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية و الأدبية). ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.
يسرنا مشاركتكم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

جامعة عين شمس العام الدراسي الجديد الأنشطة والفعاليات لاستقبال الطلاب استقبال الطلاب الجدد والقدامى اخبار التعليم

ترشيحاتنا

دعاء شهر ربيع الأول .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

هدم للأسرة.. لايف كوتش: الانفصال وَهْم مدمر.. والسوشيال ميديا أحد مسببات الكآبة واليأس

بشوف حاجات بتألم عيني.. نادين: لا يوجد من تصلح لتقديم الفوازير حاليا "فيديو"

للمبعوثين |احذر هذه الحالات تعرضك للحرمان من المنح والبعثات ..اعرفها

"النبي القدوة في بيته وحياته" موضوع خطبة الجمعة القادمة

أمريكا تهدد إثيوبيا بالعقوبات وتحذرها من الأفعال الخطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء: الأقوال المحرمة للاحتفال بمولد النبي فاسدة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

زيادة تعريفة الميكروباص بعد رفع أسعار البنزين.. مسؤول بـ القاهرة يحسم الجدل

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

فيديو

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ