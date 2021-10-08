غدا.. افتتاح فاعليات استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد بـ جامعة عين شمس

تستهل جامعة عين شمس برعاية ورئاسة الدكتور محمود المتيني و قطاع التعليم و الطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، العام الدراسي الجديد بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع من صباح غد السبت الموافق ٩ من أكتوبر الجاري .

بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

حيث استعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى ، بمجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم و الطلاب تحت إشراف أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والتي تبدأ بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية وطلاب التربية العسكرية.

يعقبها فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة للسادة ضيوف المهرجان وسط ممر شرفي لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات و الكتيبات التعريفية ، حيث حرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات من بينها ( خدمات تهمك ، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس، فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب و كذلك صندوق التكافل الإجتماعي ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية و الأدبية). ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.

يسرنا مشاركتكم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .