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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع التدخل والترويج لأي مرشح في الانتخابات

الكاظمي
الكاظمي

 وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نداءا لأبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات من بعض الجهات بهدف التأثير على خياراتهم، موجها بمنع التدخل والترويج لأي مرشح وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء. 


وقال الكاظمي موجها حديثه للجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا "إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن.
وأضاف الكاظمي "أننا بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير؛ من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة". 

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وفي السياق، دعا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد - خلال جولة تفقدية على المراكز الانتخابية- المنتسبين إلى التصويت بحرية.


ومن جهتها وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الجمعة، مكاتبها في بغداد والمحافظات كافة بإحالة مرتكبي المخالفات ومحاولات تخريب العملية الانتخابية إلى القضاء.


وقالت المفوضية - في بيان اليوم الجمعة - استنادا لقرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم لتلقي الشكاوى من قبل اللجان الأمنية المشكلة لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات، فإنه سيتم إحالة مرتكبي المخالفات القانونية والانتهاكات ومحاولات تخريب العملية الانتخابية وحالات الامتناع عن أداء الواجب التي ترتكب من قبل الموظفين إلى اللجان القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، في وقت سابق من اليوم، للتصويت الخاص في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

العراق مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتخابات البرلمان وزير الدفاع العراقي

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