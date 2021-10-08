بالإجماع .. ترشيح مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة فى دورته القادمة

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى الاجتماع الغير عادي للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) المنعقد صباح اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس.

أعلن الدكتور عبد العاطى، أنه تم بالاجماع إقرار ترشيح مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) للدورة القادمة خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ تقديرا لدور مصر الهام على الساحة الإفريقية ، كما تم اختيار السكرتير التنفيذى الجديد للامكاو.

وفى كلمته أثناء الاجتماع ، توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية لأعضاء المجلس التنفيذي ، مؤكدا على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه ، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجال الموارد المائية لكافة الدول الافريقية.

ومن جانبه أكد كارل هيرمان جوستاف الرئيس الحالى للامكاو ووزير الزراعة والمياه الناميبى على أهمية المياه كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة بدول العالم ، مشيرا الى ان نهر النيل يعتبر شريان الحياه الرئيسى فى مصر والذى لا يوجد بديل عنه ، كما طالب السيد جوستاف بتفعيل دور الامكاو فى تحقيق التعاون بين الدول الافريقية فى مجال ادارة المياه المشتركة.

ويعتبر المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الافريقي.

وقد قام الوزراء خلال الاجتماع بالتصديق على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو.

الجدير بالذكر انه تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو خلال يومى (٦-٧) أكتوبر ٢٠٢١ بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري ، حيث تم خلال الاجتماعات تقديم عروض تقديمية عن الاصدار الثانى لتقرير مراقبة تحقيق التزامات انجور Ngor والمتوقع تقديمه للوزراء خلال مؤتمر الصرف الصحى AfricaSan6 فى نوفمبر ٢٠٢١ ، وعرض عن التقدم المحرز في عملية مراقبة وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي (WASSMO) حيث أبدت مصر ترحيبها بتقديم الدعم الفنى لأى من الدول الافريقية فى مجال جمع البيانات لإعداد تقرير التقييم و المتابعة على مستوى القارة .

وتم عرض تقرير عن الانجازات الخاص بالامكاو لعام ٢٠٢٠ ومنتصف عام ٢٠٢١ حيث تم اطلاق المبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي الأفريقية في يونيو ٢٠٢١ ، فضلا عن عرض التقدم المحرز في البرنامج الافريقي للمياه الجوفية ، كما تم تقديم عروض توضيحية عن الموارد البشرية وميزانية المجلس ، وسبل تقديم الدعم الفنى للدول الافريقية لرفع كفاءتها فى استخدام مواردها المائية ، ومناقشة العديد من الموضوعات الفنية والادارية الخاصة بالامكاو.

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