حماقي يتألق في الجلالة وبرج خليفة يحتفل بألبوم يا فاتني.. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، أولى حفلاته عقب إطلاق أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني" بالكامل والذي حقق ملايين المشاهدات بعد مرور ساعات علي صدوره وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى عرض صوره على برج خليفة بالإمارات العربية للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة دبي العالمية .

أقيم الحفل على شاطئ إحدى قرى مدينة الجلالة بالعين السخنة ويعد إمتدادا لرقي حفله في ختام سهرات صيف ٢٠٢١ بالساحل الشمالي، والذي أطلق عليه "أشيك حفل بالساحل" من حيث إقامته بجوار الشاطئ بالإضافة إلى رقي الحضور من صفوة المجتمع والمشاهير مع إختلاف أن جمهور السخنة غلب عليهم أبناء الجالية اللبنانية والعربية في مصر .

صعد حماقي علي خشبة المسرح مرتديا الملابس التي يظهر بها في لعبة " فورت نايت" العالمية التي شهدت عرض أغانيه خلال اللعبة كأول مطرب في العالم العربي وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وأجرى استفتاء سريع عن رأيهم بأغاني الألبوم الجديد وجاء الرد مباشرا من الجمهور الذي طالبه بتقديمها بالكامل .. ليلبي رغبتهم بتقدم أغنية "زيها مين" التي اشعلت المزيد من آجواء الإثارة ورقصات الفتيات.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر وواصل حفله بالعديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .

وقدم حماقي من ألبوم "يا فاتني" "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر" و"ظلموني" .

وقام حماقي باهداء أغنيتي "أم الدنيا" و"قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر . تميز الحفل بآجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات من مسرح واضاءة ومؤثرات بصرية وتصوير رامي عزمي.

وتصدر محمد حماقي الترند خلال الساعات الماضية بعد أن طرح أحدث ألبوماته "يا فاتني" وسط حفاوة كبيرة من قبل عدد من جمهوره في أنحاء الوطن العربي.

كما حرص حماقي على التعليق على الضجة التي أثارها ألبومه الجديد "يا فاتني"، حيث شارك الجمهور عبر حسابه على انستجرام بمقطع فيديو ظهر فيه حشد من الجمهور يلتفون حول برج خليفة في دبي، حيث فوجئ الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في دبي بظهور صورة النجم المصري على برج خليفة وعلق حماقي علي الفيديو قائلا: "إطلاق ألبوم يا فاتني يشق طريقه إلى برج خليفة".

جدير بالذكر أن حماقي نشر عبر حسابه على "إنستجرام" أكثر من صورة ترويجية لألبومه الجديد الذي طرح بشكل كامل مساء أمس الاول الأربعاء، ويضم ألبوم "يا فاتني" 15 أغنية منهم 9 أغاني جديدة من أبرزها "يا "فاتني" و"ظلموني" و"بنفارق"، و"يانسيم"، و"ولا ليلة من لياليك"، و"مش قادر انسى"، فيما كان قد طرح أغان أخرى على مدار الأسابيع الماضية منها "لو هتسيب" و"طلع موضة"، و"عرض مستمر"، و"وزيها مين" و"تك"، و"ليلة العمر".

حماقي

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