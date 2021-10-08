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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخطأ وارد .. رسالة مهمة من حماقي لجمهوره بـ حفل الليلة

حماقي
حماقي

اعترف الفنان محمد حماقي في حفله الذي يقام اليوم بأحد فنادق العين السخنة بأنه سلم أغاني ألبومه الجديد قبل طرحه بساعة واحدة. 

وأكد محمد حماقي على أنه لم يتدرب على الأغاني مع الفرقة وذلك بعد ضغط من الجمهور لتقديم بعضها في حفله مساء اليوم. 

واستجاب محمد حماقي لطلبات الجمهور وبدأ غناء ظلموني وغيرها من الأغاني مع التأكيد على أن أي أخطاء واردة الحدوث.

وصعد حماقي علي خشبة المسرح مرتديا الملابس التي يظهر بها في لعبة " فورت نايت" العالمية التي شهدت عرض أغانيه خلال اللعبة كأول مطرب في العالم العربي وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وأجرى استفتاء سريع عن رأيهم بأغاني الألبوم الجديد وجاء الرد مباشرا من الجمهور الذي طالبه بتقديمها بالكامل .. ليلبي رغبتهم بتقدم أغنية "زيها مين" التي اشعلت المزيد من آجواء الإثارة ورقصات الفتيات.

وكانت قد حققت أغنية “مش قادر أنسى” للفنان محمد حماقي، نجاح كبير حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

 

"مش قادر أنسى" لـ محمد حماقي تحقق مليون مشاهدة

مع أحمد صلاح حسنى.. حماقي ضمن الأعلي مشاهدة عبر يوتيوب

تقول كلمات الأغنية: “معقولة أهون عليك .. يا حبيبي أهون عليك .. وجه اليوم اللي أنده عليك .. يا حبيبي ما تسمعنيش .. مش واحشك اللي فات .. ده ما بينّا ذكريات .. وعمر بحاله مش ساعات .. ما تظلمنيش .. مش قادر أنسى .. بداري مهما أداري في بالي لسه”.

طوّلت في الغياب ؟؟ أنا هقبل العتاب .. تعالى وسيب ما بينّا باب ما تقفلهوش .. يمكن غلطت فيك .. أو قلت حاجة ليك .. في زعلي ساعات بقول كلام ما بقصدهوش".

 

أغنية “مش قادر أنسى” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: أحمد صلاح حسني ومحمد حماقي، وتوزيع وميكس: تميم، Dick Beetham :ديجيتال ماستر، جيتار: مصطفى أصلان، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني، ١٤ أغنية  منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم “يا فاتني” وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى “ظلموني”، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم" وأخيرًا "بنفارق".

محمد حماقي الفنان محمد حماقى فنادق العين السخنة العين السخنة ألبومه الجديد

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