"مش قادر أنسى" لـ محمد حماقي تحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية “مش قادر أنسى” للفنان محمد حماقي، نجاح كبير حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “معقولة أهون عليك .. يا حبيبي أهون عليك .. وجه اليوم اللي أنده عليك .. يا حبيبي ما تسمعنيش .. مش واحشك اللي فات .. ده ما بينّا ذكريات .. وعمر بحاله مش ساعات .. ما تظلمنيش .. مش قادر أنسى .. بداري مهما أداري في بالي لسه”.

طوّلت في الغياب ؟؟ أنا هقبل العتاب .. تعالى وسيب ما بينّا باب ما تقفلهوش .. يمكن غلطت فيك .. أو قلت حاجة ليك .. في زعلي ساعات بقول كلام ما بقصدهوش".

أغنية “مش قادر أنسى” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: أحمد صلاح حسني ومحمد حماقي، وتوزيع وميكس: تميم، Dick Beetham :ديجيتال ماستر، جيتار: مصطفى أصلان، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني، ١٤ أغنية منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم “يا فاتني” وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى “ظلموني”، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم" وأخيرًا "بنفارق".

ويتعاون محمد حماقي، في ألبوم يا فاتني، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.



يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

وتصدر اسم الفنان محمد حماقي التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، عقب ساعات من طرح البومه الغنائى الجديد “يا فاتنى”.