14 أغنية |محمد حماقى يطرح البوم "يا فاتنى "

طرح الفنان محمد حماقى ألبومه الغنائى الجديد “يا فاتنى” عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وحميع منصات الموسيقى الالكترونية.

ويضم البوم “يا فاتنى” ١٤ أغنية وهما “ يا فاتنى، عرض مستمر،زيها مين، متعودناش، بنفارق، لو هتسيب،مش قادر انسى، يا نسيم، تاك، عايزك تسمعنى،طالع موضة ، ظلمونى ،ليلة من لياليك".

يذكر ان شوق الفنان محمد حماقي جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بطرح أغنيته الجديدة “يا فاتني” غدا.

وشارك فيديو تشويقي لجمهوره، وكتب: “يا فاتني غدا .. جاهزين”.

على جانب آخر، تصدرت أغنية «طالع موضة» للفنان محمد حماقي «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات ملايين المشاهدات.

حققت أغنية الفنان محمد حماقي الجديدة «عرض مستمر»، اكثر من ٤ مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من ضمن أغاني ألبوم حماقى الجديد «يافاتني»، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية.

أغنية حماقى«عرض مستمر» من كلمات وألحان عايز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور.