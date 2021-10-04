حماقي ينشر صور جديدة من حفل متحف الحضارة .. شاهد

نشر الفنان محمد حماقي، صور جديدة من حفله بمتحف الحضارة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

علق محمد حماقي، على الصور قائلاً: “ليلة مميزة جداً في متحف الحضارة المصري”.

افتتح حماقي حفل متحف الحضارة بأغنية "نفسي ابقى جنبه" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص حماقي علي تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ثم وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.



كما وجه حماقي كلمة الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر واهدي أغنيتي "ام الدنيا" و "طبعا قادرين نعلمها" له و لكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.