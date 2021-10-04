عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي ينشر صور جديدة من حفل متحف الحضارة .. شاهد

محمد حماقي
محمد حماقي

نشر الفنان محمد حماقي، صور جديدة من حفله بمتحف الحضارة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

 

علق محمد حماقي، على الصور قائلاً: “ليلة مميزة جداً في متحف الحضارة المصري”.

 

افتتح حماقي حفل متحف الحضارة بأغنية  "نفسي ابقى جنبه" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها  حرص حماقي علي تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ثم وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.

 

حفل المتحف القومي للحضارة| محمد حماقي يوجه شكرا خاصا للرئيس السيسي

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور


كما وجه حماقي كلمة الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر واهدي أغنيتي "ام الدنيا" و "طبعا قادرين نعلمها" له و لكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.

محمد حماقي الفنان محمد حماقى الإنستجرام متحف الحضارة المصري متحف الحضارة نفسي ابقى جنبه حماقي

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الأنفاق يكشف سعر تذكرة قطار المونوريل الجديد |فيديو

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1443 اليوم

6 فوائد عظيمة لقول حسبي الله ونعم الوكيل

تسريب أول فيديو يكشف القدرات الخارقة لكاميرا هاتف جوجل Pixel 6 Pro

قائمة أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعاً بمصر

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ