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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

محمد حماقي
محمد حماقي

أحيا النجم محمد حماقي أول حفل يقام بمتحف الحضارة بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها  في مسيرة عالمية من المتحف المصري.


افتتح حماقي حفل متحف الحضارة بأغنية  "نفسي ابقي جنوا" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها  حرص حماقي علي تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ثم وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.


كما وجه حماقي كلمة الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر واهدي أغنيتي "ام الدنيا" و "طبعا قادرين نعلمها" له و لكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.

 

حفل المتحف القومي للحضارة| محمد حماقي يوجه شكرا خاصا للرئيس السيسي

محمد حماقي يطرح أولى أغاني لعبة Fortnite Soundwav

وأشعل الحفل بالعديد من أغانيه المميزة التي تألق بها حماقي طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" و "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ،"احلي حاجة فيكي" ،"يا ستار" .. بالإضافة إلى الخمس أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم "يا فاتني" والتي حصدت جميعها تريندات المركز الأولى علي يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهي "زيها مين" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر" .


وفي تجربة جديدة اكثرا ابداعا وتطورا لجلب فئات جماهيرية جديدة تضاف لملايين المتابعين له حول العالم وقع الإختيار على محمد حماقي كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم ، داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .

ومن المقرر أن يعرض حفل حماقي داخل قائمة Soundwave ب "فورتي نايت" لمدة 48 ساعة يوم الجمعة 1 أكتوبر في "8 مساءً بتوقيت القاهرة".


ويفتتح حماقي تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave باغنيته الجديد "ليلة العمر" التي أطلقها مساء أمس الخميس على كافة منصات الموسيقى الرقمية .
 

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محمد حماقي النجم محمد حماقي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متحف الحضارة بالفسطاط موكب المومياوات الحضارة المصرية القديمة المتحف المصري

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