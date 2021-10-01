حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

أحيا النجم محمد حماقي أول حفل يقام بمتحف الحضارة بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها في مسيرة عالمية من المتحف المصري.



افتتح حماقي حفل متحف الحضارة بأغنية "نفسي ابقي جنوا" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص حماقي علي تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ثم وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.



كما وجه حماقي كلمة الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر واهدي أغنيتي "ام الدنيا" و "طبعا قادرين نعلمها" له و لكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.

وأشعل الحفل بالعديد من أغانيه المميزة التي تألق بها حماقي طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" و "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ،"احلي حاجة فيكي" ،"يا ستار" .. بالإضافة إلى الخمس أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم "يا فاتني" والتي حصدت جميعها تريندات المركز الأولى علي يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهي "زيها مين" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر" .



وفي تجربة جديدة اكثرا ابداعا وتطورا لجلب فئات جماهيرية جديدة تضاف لملايين المتابعين له حول العالم وقع الإختيار على محمد حماقي كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم ، داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .

ومن المقرر أن يعرض حفل حماقي داخل قائمة Soundwave ب "فورتي نايت" لمدة 48 ساعة يوم الجمعة 1 أكتوبر في "8 مساءً بتوقيت القاهرة".



ويفتتح حماقي تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave باغنيته الجديد "ليلة العمر" التي أطلقها مساء أمس الخميس على كافة منصات الموسيقى الرقمية .



243815892_911728609694558_8574521645390909487_n

243225877_825629094780659_7726417406019630959_n

243223894_303528684444841_4118950131924050098_n

243020427_970440126844311_6829049492775562639_n

243641415_641102893987343_6919058376217534917_n

243299718_1497025067330836_8700371948610370675_n

243131159_847096366175073_3446361455906344859_n

243357585_6236030646468980_2866721236679550438_n

243372693_563395628311239_7838432734672373416_n